"О-па!!!": Военкора Сладкова осенило. Вот в чём тайна Армии США

Американские генералы в открытую предупредили Пентагон: война с Ираном превращается в непосильную ношу.
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