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Царьград

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"О-па!!!": Военкора Сладкова осенило. Вот в чём тайна Армии США

"О-па!!!": Военкора Сладкова осенило. Вот в чём тайна Армии США

Американские генералы в открытую предупредили Пентагон: война с Ираном превращается в непосильную ношу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Война  очень  дорогое  дело...А  США  могут  для  себя  печатать  неограниченное  количество  *бумажного  золота  *...Выпуск  100  долл  бумажки  стоит  для  США  12  центов...А  купить  для  себя  во  всем  мире  они  могут  не  на  12  центов  ,  а  на  100  долл...Вот  тайна военного   могущества  США...Мы  не  можем  за  свои  рубли  всё  в  мире  покупать...Нам  надо  обязательно  продать  нефть  или  газ  под  свои  рубли  ...