Стоны о “китайском предательстве”

TF

Tatyana Fedotova

Верить никому нельзя. Мы угождали и лизали зад Западу и чем дело кончилось? Помогло нам, что мы газ практически за дарма им поставляли? Нет. Африку мы чем приманили? Долги простили. Конечно, это же деньги народа, не властей наших. И наших ли? Китаю теперь угождаем. Мы им дешёвый газ и нефть, они нам разрешили продавать им топинамбур, мороженое и мясо с хлебом. Вот спасибо. А доллар что то не торопятся изничтожить. Хитрый народ. Так что, надеятся надо только на себя. А с Силуановыми и Голиковыми страну не сохранить. Прихватизаиторы хреновы. хреновы. Воюем с щупальцами чудовища, а надо бить в голову чудовища. Где голова всё знают. Вопрос почему не бьют? Ответ очевиден. По своим детям и внукам бить не будут и Запад это знает. Поэтому и наглеет. Так что ничего хорошего не предвидится. Щупальц много. До последнего россиянина хватит.