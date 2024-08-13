Командир «Ахмата» Алаудинов отреагировал на сообщения о пленных чеченских спецназовцах

По словам военного, в информационном поле “очень много вбросов”. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о том, что ранее появившаяся информация о том, что бойцы отряда сдались в плен ВСУ, не соответствует действительности.