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Командир «Ахмата» Алаудинов отреагировал на сообщения о пленных чеченских спецназовцах

Командир «Ахмата» Алаудинов отреагировал на сообщения о пленных чеченских спецназовцах

По словам военного, в информационном поле “очень много вбросов”. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о том, что ранее появившаяся информация о том, что бойцы отряда сдались в плен ВСУ, не соответствует действительности.

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