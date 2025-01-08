Nvidia заявляет, что серверы на базе Blackwell находятся в полном цикле производства

Компания Nvidia и ее партнеры начали полномасштабное производство графических процессоров Blackwell для ИИ и высокопроизводительных вычислений, а также серверов на их основе, объявил на выставке CES Дженсен Хуанг, исполнительный директор компании.
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