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Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване

Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване

По факту взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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