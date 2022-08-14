Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване

По факту взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).