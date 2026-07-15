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Томас Тухель: «Месси – один из лучших в истории. Игроки Аргентины готовы отдать все ради Лео, это делает их очень сильными»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался в преддверии сегодняшнего матча 1/2 финала ЧМ-2026 с Аргентиной .

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