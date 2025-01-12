Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…

Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…

Я люблю свою Родину! Вроде бы.Я полжизни рабом на заводе был.И штаны носил прямо на скелет,А теперь меня это не торкает…(группа «АнимациЯ») Да, праздники прошли, нас догнали будни, как поет еще одна прекрасная русская группа «Калинов Мост».

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