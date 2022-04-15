Закрытому «СуперМАНу» ищут замену на Центральном рынке Волгограда

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», на аукцион выставлено право аренды торгового комплекса общей площадью около 3,2 тысячи «квадратов» (более 2,9 квадратных метров в здании овощного рынка и 209 квадратных метров складских помещений в подвале).