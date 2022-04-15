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Закрытому «СуперМАНу» ищут замену на Центральном рынке Волгограда

Закрытому «СуперМАНу» ищут замену на Центральном рынке Волгограда

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», на аукцион выставлено право аренды торгового комплекса общей площадью около 3,2 тысячи «квадратов» (более 2,9 квадратных метров в здании овощного рынка и 209 квадратных метров складских помещений в подвале).

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