Граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз с 18 августа: указ подписан Юлия ЧелкановаС 18 августа этого года пожилые жители в возрасте от 59 до 83 лет получат шанс бесплатно посещать различные достопримечательности города.