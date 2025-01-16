ВСУ в отчаянии: Комбриг Билецкий сумел описать ситуацию на фронте одним словом

Сергей Ищенко 15 января 2025 г., 20:40 Сырский приказал затыкать кадровые дыры в своей обезлюдевшей пехоте даже авиационными техниками и операторами РЛС войск ПВО Предлагаю отдать должное отпетому врагу России, одному из признанных лидеров националистов Украины и по совместительству — командиру 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрею Билецкому*.