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Царьград

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Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены? Что действительно стоит за предупреждением Трампа

Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены? Что действительно стоит за предупреждением Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе конфликта с Ираном могут быть уничтожены Сан-Диего и Лос-Анджелес.

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