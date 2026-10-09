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Царьград

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"Чёрт возьми, русские - словно боги": Томас Пенн признал очевидное?

"Чёрт возьми, русские - словно боги": Томас Пенн признал очевидное?

Ветеран американской армии Томас Пенн, судя по его посту в западной соцсети, признал очевидное. в личном аккаунте он написал пост, посвящённый способностям русского народа, и вопросил: "чёрт возьму, русские – словно боги".

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