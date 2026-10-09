Ветеран американской армии Томас Пенн, судя по его посту в западной соцсети, признал очевидное. в личном аккаунте он написал пост, посвящённый способностям русского народа, и вопросил: "чёрт возьму, русские – словно боги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Mehr: Иран открыл...
- T В ЕС выдвинули Ро...
- Прибалтов "попрос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым