📹🏮Редкие и в то же время высококачественные кадры поражения датского основного боевого танка "Leopard-1A5DK" ВСУ на марше с применением ударного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3".
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📹🏮Редкие и в то же время высококачественные кадры поражения датского основного боевого танка "Leopard-1A5DK" ВСУ на марше с применением ударного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3".