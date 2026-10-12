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Газета.ру

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В Индии невеста спустя 2 дня после свадьбы отравила мужа и его родителей

В Индии невеста спустя 2 дня после свадьбы отравила мужа и его родителей

Невеста в Индии отравила мужа и его родителей через два дня после свадьбы, пишет The Times of India.По данным следствия, 32-летний Валмик Тарачанд Патил женился на подозреваемой Суман Субхаш Сахани.

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