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РЕН ТВ расскажет, почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

РЕН ТВ расскажет, почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

Global Look Press/Scherl Судьба старшего сына Иосифа Сталина – Якова Джугашвили – овеяна тайнами. Некоторые детали о его жизни рассказал РЕН ТВ научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлев.

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