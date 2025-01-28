Представители ЯНАО посетят ветеранов в честь 81-й годовщины снятия блокады

В России 27 января исполняется 81 год с момента полного снятия блокады Ленинграда. Представители Ямала в Тюменской области посетят живущих в этом регионе земляков-ветеранов, которые застали страшные события тех лет, сообщили в пресс-службе департамента социальной защиты ЯНАО.
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