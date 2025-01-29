Дроны Минобороны нейтрализовали бронемашину ВС Украины на курском направлении

Министерство обороны России сообщило об успешной операции: дроны испытательного центра "Рубикон" уничтожили бронированное средство ВС Украины на курском направлении, несмотря на противодействие радиоэлектронной борьбы.
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