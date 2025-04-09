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Царьград

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Опрос: 55% американцев с левыми взглядами одобряют устранение оппонентов

Опрос: 55% американцев с левыми взглядами одобряют устранение оппонентов

Сенатор Алексей Пушков сообщил о данных опроса среди американцев с леволиберальными взглядами: 55% поддерживают физическое устранение оппонентов, 48% хотят избавиться от Илона Маска, а 38% одобряют убийство Дональда Трампа, что свидетельствует о распространении "культуры убийства".

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