Опрос: 55% американцев с левыми взглядами одобряют устранение оппонентов

Сенатор Алексей Пушков сообщил о данных опроса среди американцев с леволиберальными взглядами: 55% поддерживают физическое устранение оппонентов, 48% хотят избавиться от Илона Маска, а 38% одобряют убийство Дональда Трампа, что свидетельствует о распространении "культуры убийства".