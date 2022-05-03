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Медведев: Зеленскому не нужен мир, для него мир - это конец

Медведев: Зеленскому не нужен мир, для него мир - это конец

"Для него мир - это КОНЕЦ", - написал он в своем Telegram-канале. Либо быстрый конец от рук нацистов, которые повесят "на гiлляку" за сговор с москалями, либо более медленный - от конкурентов, которые добьются смещения как проигравшего президента.

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