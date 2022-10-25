smi.today

3 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Охренеть... Понимаю, что надо расширять экономическое сотрудничество с Ираном, но газовые турбины покупать? Это же не...Россия заключила ...
  • Сергей Руденко
    Ну всё правильно!!! Главное побыстрее разделить между своими ничейные (брошенные) активы! Побыстрее, что бы никто из ...Песков: Правитель...
  • Владимир Карпов
    Не дай Бог!Ядерный сценарий ...

Комитеты заксо рекомендовали поддержать законопроекты о запрете гей-пропаганды

Комитеты заксо рекомендовали поддержать законопроекты о запрете гей-пропаганды

Комитеты свердловского заксобрания по законодательству и общественной безопасности, по соцполитике и по промышленной политике рекомендовали коллегам поддержать федеральные законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх