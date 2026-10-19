Мошенники всё реже звонят жертвам первыми, переходя на атаки через мессенджеры, где не работают фильтры операторов связи, заявил эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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