Сейчас! Мэр Сум пообещал обнародовать шокирующую информацию: скандал на Банковой

Глава Конотопа, опубликовал видеообращение, в котором повторил общеизвестные факты. Однако, он умолчал о важных деталях, что наводит на мысль о его вероятной договоренности с Офисом Президента, что объясняет задержку с публикацией.
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