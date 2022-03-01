«Филадельфия» называется главным претендентом на Деандре Джордана

«Филадельфия» называется фаворитом в борьбе за центрового Деандре Джордана (33 года, 211 см). «Сиксерс» находятся в активном поиске запасного пятого номера после обмена с «Нетс», когда клуб покинул Андре Драммонд.

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