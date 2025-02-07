Четыре женщины готовили теракты против офицеров Минобороны России

Четыре женщины, работавшие на спецслужбы Украины, задержаны ФСБ. По данным силовиков, они планировали теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.
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