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Четыре женщины готовили теракты против офицеров Минобороны России

Четыре женщины готовили теракты против офицеров Минобороны России

Четыре женщины, работавшие на спецслужбы Украины, задержаны ФСБ. По данным силовиков, они планировали теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

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