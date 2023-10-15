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«Я ему не нравлюсь». Ребенок заплакал на руках у Хуркача во время совместного фото

«Я ему не нравлюсь». Ребенок заплакал на руках у Хуркача во время совместного фото

Хуберт Хуркач попал в неловкую ситуацию после четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае. Болельщик на трибуне попросил Хуркача сфотографироваться с ребенком.

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