"Все забудут вообще что такое Украина": что ещё говорил Жириновский о конфликте с Ираном

Несколько лет назад Владимир Жириновский предупреждал, что "Третья мировая война начнётся с Ирана". Что ещё говорил политик о конфликте на Ближнем Востоке?Владимир Жириновский в своё время делал много прогнозов, говорил, как будет развиваться ситуация в мировой политике.