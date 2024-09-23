Как правильно ухаживать за мультиваркой

Уход за мультиваркой или рисоваркой не ограничивается только мойкой внутренней поверхности чаши. Есть еще как минимум 3 места, отсутствие ухода за которым приводит к перерасходу устройством электроэнергии при выполнении автоматических режимов.
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