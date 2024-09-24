Приметы: почему 25 сентября заворачивали монету в кожу змеи

25 сентября православные верующие вспоминают священномученика Автонома. В народном календаре дату называют Артамонов день или Артамон Змеевик, так как наши предки считали, что в это время змеи активно ищут укрытие, чтобы подготовиться к холодам.
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