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Процессоры Intel теряют до 35% производительности после установки «заплатки», закрывающей уязвимость BHI

Процессоры Intel теряют до 35% производительности после установки «заплатки», закрывающей уязвимость BHI

На этой неделе VUSec, группа системной и сетевой безопасности в Vrije Universiteit Amsterdam сообщила о Branch History Injection (BHI), новом варианте уязвимости Spectre V2, затрагивающем несколько процессоров Intel и ядер Arm.

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