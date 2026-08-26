19 фото и историй с террас и веранд, чтобы поймать последние ароматы лета и его маленькие радости

Летние веранды и террасы — особое место. Тут утро начинается с чашки кофе и аромата только что собранных ягод, днем на столе появляется урожай с дачи, а вечером собираются семья и соседи, и обычный ужин вдруг превращается в маленькое событие.
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