Меликов ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков

РИАМО - 2 ноя. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ответил на заявление бывшего чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова отказом, отметив, что все участники беспорядком в аэропорту Махачкалы равны перед законом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии