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Альфа-Деньги: в ближайшие 1,5 года массового перехода на цифровой рубль не будет

Альфа-Деньги: в ближайшие 1,5 года массового перехода на цифровой рубль не будет

В ближайшие полтора года массового перехода россиян на цифровой рубль не будет, заявила «Газете.Ru» финансовый директор Альфа-Денег Екатерина Фурзикова.

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