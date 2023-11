Предстоящие патчи Lords of the Fallen разделят баланс PvE и PvP Разработчики HexWorks в сооб...

Предстоящие патчи Lords of the Fallen разделят баланс PvE и PvPРазработчики HexWorks в сообщении для сообщества Lords of the Fallen на Reddit объявили, что в следующих патчах они намерены разделить баланс между PvE и PvP, чтобы обеспечить баланс снаряжения и заклинаний в обеих ситуациях.