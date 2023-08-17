Двое несовершеннолетних, 2006-го и 2007-го годов рождения, получили сроки за участие в террористической организации, а один из них признан виновным в приготовлении к теракту.
Подростков осудили за подготовку взрыва в Новосибирске
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лл
лина любимцева
Подростки сейчас пошли какие-то сплошь неадекватные!!!
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13 час.
Надежда Белугина
Это отсутствие многие годы воспитания патриотизма, привычка играть в компьютерные военные игры и переход к партизанскому "героизму". В подростках синдром не востребованности страной мужского начала в ничем не проявивших себя детях. а проявиться хочется. Тихий скрытый "героизм" отвергнутых жизнью.
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13 час.
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