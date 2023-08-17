smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • И тут не скажу Не скажу
    А откуда брать столько электроэнергии?Медики-активисты ...
  • Сергей Долгополов
    Какую только херню хохложопы не напишут,лезут как тараканы во все щелиКомандир ДНР заяв...
  • Надежда Никитина
    Что то МТ опять стал публиковать статейки, вызывающие у населения панику. Сегодня читаю уже третью. Спрашивается заче...Гигантские очеред...

Подростков осудили за подготовку взрыва в Новосибирске

Подростков осудили за подготовку взрыва в Новосибирске

Двое несовершеннолетних, 2006-го и 2007-го годов рождения, получили сроки за участие в террористической организации, а один из них признан виновным в приготовлении к теракту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Подростки сейчас пошли какие-то сплошь неадекватные!!!
Ответить
13 час.
Надежда Белугина
Это отсутствие многие годы воспитания патриотизма, привычка играть в компьютерные военные игры и переход к партизанскому &quot;героизму&quot;. В подростках синдром не востребованности страной мужского начала в ничем не проявивших себя детях. а проявиться хочется. Тихий скрытый &quot;героизм&quot; отвергнутых жизнью.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх