Подростков осудили за подготовку взрыва в Новосибирске

Надежда Белугина

Это отсутствие многие годы воспитания патриотизма, привычка играть в компьютерные военные игры и переход к партизанскому "героизму". В подростках синдром не востребованности страной мужского начала в ничем не проявивших себя детях. а проявиться хочется. Тихий скрытый "героизм" отвергнутых жизнью.