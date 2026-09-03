Жителям Ивановской области сообщили о востребованности переводов в Китай

С начала 2026 года клиенты ВТБ перевели за рубеж 233 млрд рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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