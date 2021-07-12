Леброн Джеймс: «Тимофей Мозгов подошел бы для игры против команды злодеев из «Космического джема»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в эксклюзивном интервью Warner Bros. Россия ответил на вопрос, кого из реальных игроков взял бы в свою команду для противостояния головорезам из «Космического джема-2».
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