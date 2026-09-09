Сыграно восемь туров международного шахматного турнира в Азербайджане

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Губе (Азербайджан) стал Мисратдин Искандаров после восьмого тура 9 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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