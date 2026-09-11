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Царьград

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В Екатеринбурге стартует фестиваль молодёжи с 10 тысячами гостей из 191 страны

В Екатеринбурге стартует фестиваль молодёжи с 10 тысячами гостей из 191 страны

Сегодня, 11 сентября, в Екатеринбурге открывается Международный фестиваль молодёжи – 2026. Мероприятия продлятся неделю и завершатся 17 сентября.

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