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Медведь насмерть загрыз жителя Биробиджана

Медведь насмерть загрыз жителя Биробиджана

В Еврейской автономной области в Биробиджане медведь загрыз местного жителя. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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