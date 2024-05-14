Медведь насмерть загрыз жителя Биробиджана

В Еврейской автономной области в Биробиджане медведь загрыз местного жителя. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
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