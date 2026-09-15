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Бизнес журнал. Урал

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Регионы Урала закупают противогазы перед свободной продажей с 2027 года

Регионы Урала закупают противогазы перед свободной продажей с 2027 года

С 2027 года россияне смогут свободно покупать сертифицированные противогазы, включая детские. Регионы Урала уже начали закупать средства защиты, Челябинская область потратила на это 2,5 млн рублей.

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