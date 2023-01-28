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Самсонов впервые пропустил 6 шайб в составе «Торонто», отбив 28 бросков «Оттавы» из 34

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 бросков из 34 в матче с «Оттавой» (2:6). Россиянин впервые пропустил 6 шайб в составе «Лифс», за которых проводит дебютный сезон.

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