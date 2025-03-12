В Китае испытали новый двигатель большой тяги для космических полетов

Испытания двигателя / © CNSA Двигатель представляет собой плазменную силовую установку, работающую за счет ионизации топлива с образованием плазмы, которая затем ускоряется электромагнитным полем с образованием высокоскоростного потока частиц, создавая таким образом тягу.
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