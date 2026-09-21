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Почему 21 сентября верующие вспоминают Иоакима и Анну и молятся о детях

Почему 21 сентября верующие вспоминают Иоакима и Анну и молятся о детях

21 сентября Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы — день рождения Девы Марии, Матери Господа Иисуса Христа.

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