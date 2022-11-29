Аргументы недели

98 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Центр нового миропорядка? Но новый миропорядок будет основан на многополярности, в нем центра быть не может. Получает...Политолог Коктыш ...
  • Ирэна Сергеева
    Автор - Ирэна Сергеева "Военный корреспондент" - Александру СладковуВоенкор ВГТРК Але...
  • Алексей Белоусов
    Ну, вот и проговорился...Генсек НАТО Столт...

ВСУ утром 29 ноября выпустили шесть снарядов по Донецку и Каштановому

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку и Каштановому.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх