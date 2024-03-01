Губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ находятся в условиях наката РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении находятся в условиях "наката" российских войск, пока непонятно, как они себя поведут.
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