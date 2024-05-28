FA перед финалом ЛЧ выделила 5 млн фунтов на самую масшабную операцию по обеспечению безопасности в истории «Уэмбли»

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня. Сыграют «Реал» и «Боруссия» Дортмунд. Daily Mail сообщает, что FA выделила 5 млн фунтов для реализации самой масштабной операции по обеспечению безопасности за всю историю стадиона.