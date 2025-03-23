Leopard-2A6 в Сумской области: переброска или провокация? Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал данные о попытках ВСУ скрытно сосредоточить технику… Бросок отчаяния: военкоры сообщили о подготовке ВСУ к новому наступлению под Белгородом .