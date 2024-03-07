Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины

Решение чешских властей об отмене межправительственных консультаций со Словакией из-за разногласий по поводу ситуации на Украине создало угрозу для отношений между Прагой и Братиславой, заявил глава словацкого кабмина Роберт Фицо в размещенном Facebook* видеообращении.