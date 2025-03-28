Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец резко отреагировал на недавние высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес россиян, назвав их «наркотическим бредом».
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