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В Крыму назвали слова Зеленского о россиянах «наркотическим бредом»

В Крыму назвали слова Зеленского о россиянах «наркотическим бредом»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец резко отреагировал на недавние высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес россиян, назвав их «наркотическим бредом».

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