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Китай

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Российские военные нанесли удар по украинским аэродромам и цехам производства дронов -- Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 16 января /Синьхуа/ -- Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения дронов на территории Украины, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.

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